Hrvaške parlamentarne volitve z jasnim zmagovalcem, a še brez obrisov vladne koalicije

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 18. aprila - Na Hrvaškem so v sredo potekale parlamentarne volitve, ki so se končale z več kot 62-odstotno volilno udeležbo in prepričljivo zmago vladajoče HDZ. Predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković je zagotovil, da bodo sestavili tudi naslednjo vlado, predsednik republike Zoran Milanović pa, da bo mandat podelil tistemu, ki bo imel podporo 76 poslancev.