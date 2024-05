Naj EU projekt 2024 v Sloveniji je obnova Lenta

Ljubljana, 10. maja - Na glasovanju za Naj EU projekt 2024, ki je potekalo med 3. aprilom in 8. majem, je največ podpore med 20 finalisti iz Slovenije zbrala obnova mariborskega Lenta. Projekt, ki je bil sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike, je prejel kar 25 odstotkov vseh glasov, so v četrtek sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.