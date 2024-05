NIJZ ob svetovnem dnevu poudarja pomen gibanja in zadostne telesne dejavnosti

Ljubljana, 10. maja - Na NIJZ ob današnjem svetovnem dnevu gibanja poudarjajo pomen gibanja in zadostne telesne dejavnosti, tako odraslih kot otrok in mladostnikov. Le pet dni kasneje, 15. maja, obeležujemo tudi mednarodni dan družin. Ker imajo starši in stari starši velik vpliv na telesno dejavnost otrok in vnukov, letos poudarjajo pomen aktivnih družin.