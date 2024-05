Finance o vladni politiki (9. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Tanja Smrekar v komentarju Kje je Golobova svoboda spregledala posel? piše o nekaterih vladnih načrtih iz koalicijske pogodbe, ki se uresničujejo. Med drugim so to po njenem prepričanju višji davki, dodatni obvezni zdravstveni prispevek in ovire pri kratkoročnem oddajanju nepremičnin, medtem ko so načrti v zvezi z gradnjo stanovanj nerealni.