Dnevnik o ustreznosti velikih dogodkov v parku Tivoli (10. 5.)

Ljubljana, 9. maja - Tanja Lesničar - Pučko v komentarju Boj med hroščkom in traktorjem piše o ustreznosti velikih dogodkov v parku Tivoli. Ker se naravi slabo piše, se naravovarstvena zakonodaja povsod poglablja, in pravila, kaj v park sodi, so se zaostrila. Tako je bila zavrnjena tudi prošnja Magnifica, ki je v parku želel prirediti koncert.