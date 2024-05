Branko Ravnik novi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano

Ljubljana, 9. maja - Vlada je danes za novega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za obdobje petih let imenovala Branka Ravnika, ki bo to funkcijo zasedel v sredo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je novega varuha iskalo potem, ko je konec leta 2023 potekel petletni mandat Igorju Hrovatiču.