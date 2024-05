Britanska centralna banka obresti ohranila na 16-letnem vrhu

London, 9. maja - Britanska centralna banka Bank of England se pričakovano tudi na tokratnem zasedanju ni odločila za spremembo osrednje obrestne mere, ki tako ostaja na 16-letnem vrhu pri 5,25 odstotka. Bankirji so sicer optimistični glede znižanja, a so obenem poudarili, da zaradi vztrajajoče visoke inflacije še ni pravi čas za to.