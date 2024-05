Federal Reserve brez sprememb obrestne mere

New York, 1. maja - Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (FOMC) po dvodnevnem zasedanju skladno z napovedmi analitikov ni spremenil osrednje obrestne mere. Ta tako ostaja na ravni med 5,25 in 5,50 odstotka. Predsednik centralne banke Jerome Powell je opozoril, da bo treba na znižanje obrestne mere verjetno čakati dlje, kot so pričakovali.