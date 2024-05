Kozjanski park v projektu za ohranjanje suhih travišč

Kozje, 12. maja - Kozjanski park je pripravil projekt, s katerim bodo na območju Nature 2000 v Bohorju raziskovali suhe travnike. Posebno pozornost bodo v okviru projekta, s katerim so se uspešno prijavili na razpis Interreg Slovenija-Hrvaška, namenili kukavičevkam oz. divjim orhidejam in žuželkam, so sporočili iz parka.