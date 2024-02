V Kozjanskem parku bodo izkopali 30 mlak za hribskega urha

Podčetrtek, 17. februarja - V Kozjanskem parku bodo uredili 30 mlak za hribskega urha. Dela na območju Natura 2000 Bohor so že začeli. Kot so pojasnili v parku, je namreč izguba primernih habitatov ena največjih groženj za dvoživke, tudi v Kozjanskem parku. Še posebej pomembni so vodni habitati, ki so nujni za njihovo razmnoževanje.