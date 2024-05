Delo: Tožilstvo preganja četverico požigalcev avtomobilov iz Maribora

Maribor, 9. maja - Tožilstvo je vložilo obtožnico zoper četverico mladih domnevnih požigalcev, ki so lani požigali avtomobile na območju Maribora in v 26 primerih povzročenih požarov in eksplozij naredili za 600.000 evrov škode, danes poroča časnik Delo. Obtožnica še ni pravnomočna.