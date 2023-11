Mariborski policisti prijeli serijske požigalce avtomobilov

Maribor, 24. novembra - Mariborski policisti so prijeli peterico serijskih požigalcev avtomobilov, ki so v mestu in okolici zgolj zaradi objestnosti v 18 primerih od aprila do novembra povzročili za vsaj 600.000 evrov škode. Kot je povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič, so enega medtem izpustili, zoper štiri od njih pa je bil odrejen pripor.