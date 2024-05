Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o napovedih italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija o podaljšanju mejnega nadzora na schengenski meji med Italijo in Slovenijo po 18. juniju. Avstrijska tiskovna agencija APA je pisala o stroških dela v Sloveniji, ki so najvišji med državami srednje in vzhodne Evrope.