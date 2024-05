Finance o tujih lastnikih slovenskih podjetjih in prodaji Panvite (8. 5.)

Ljubljana, 8. maja - Simona Toplak v komentarju Sistemska in interesna ksenofobija do tujih lastnikov ubija vrednost Slovenije piše o tujih lastnikih slovenskih podjetjih. Avtorica poudarja, da so tujci tisti, ki dajejo vrednost tudi podjetjem, ki smo jih Slovenci zavozili. Ob tem opozarja na ksenofobijo do kupca v primeru prodaje Panvite hrvaški družbi Mplus.