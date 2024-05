Člani odbora DZ za obrambo ob obisku Gorske reševalne zveze poudarili požrtvovalnost reševalcev

Kranj, 8. maja - Člani odbora DZ za obrambo so danes obiskali Gorsko reševalno zvezo Slovenije in se seznanili z vlogo zveze v sistemu zaščite in reševanja. Predsednik odbora za obrambo Martin Premk je ob obisku poudaril, da člani odbora cenijo požrtvovalnost in učinkovitost delovanja gorskih reševalcev, so zapisali na ministrstvu za obrambo.