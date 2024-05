V gore le s primerno vzgojenim psom, pot naj bo izbrana preudarno

Ljubljana, 8. maja - Lastniki psov, ki se z njim odpravljajo v hribe in gore, naj pot izberejo preudarno, glede na pripravljenost psa, ki mora biti tudi primerno vzgojen, so izpostavili na današnjem dogodku Zavarovalnice Triglav v okviru akcije Očistimo naše gore. Kot so poudarili govorci na dogodku, je treba na poti poskrbeti za psa in za druge pohodnike.