Lastniki hišnih živali naj pred potovanjem v tretje države preverijo pogoje potovanja

Ljubljana, 24. februarja - Bliža se čas dopustov, zato uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin lastnike psov, mačk in belih dihurjev poziva, naj dovolj zgodaj pred odhodom na potovanje s hišnim ljubljenčkom preverijo, katere pogoje mora žival izpolnjevati za vstop v državo, v katero potujejo, in vrnitev v Slovenijo, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo.