Med več obtoženimi v korupcijskem škandalu na Malti tudi nekdanji premier Muscat

Valletta, 8. maja - Nekdanji malteški premier Joseph Muscat in sedanji podpredsednik vlade Chris Fearne sta med več deset osebami in podjetji, obtoženimi korupcije in drugih kaznivih dejanj v povezavi s privatizacijo bolnišnic na Malti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je prvič, da se bo pred sodiščem moral zagovarjati nekdanji premier.