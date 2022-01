Malteška policija s hišno preiskavo pri bivšem premierju

Valletta, 19. januarja - Policija na Malti je danes preiskala hišo bivšega premierja Josepha Muscata ter zasegla dokumente in mobilne telefone. Policijska preiskava se je začela ob 7. uri zjutraj in je trajala več ur. Muscat je v odzivu dejal, da je "polovično presenečen" zaradi preiskave in da jo je pričakoval, poroča nemška tiskovna agencija dpa.