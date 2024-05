Pregled - šport, 7. 5. (torek)

ALASSIO - Italijan Jonathan Milan je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji, ki je karavano kolesarjev popeljala od Piemonta do Ligurske obale. Etapo v dolžini 190 km je pričakovano odločil sprint v samem zaključku v mestecu Andora, ob tem pa ni bilo sprememb na vrhu skupne razvrstitve, kjer je v vodstvu slovenski as Tadej Pogačar.

LJUBLJANA - Člani izvršnega odbora Olimpijskega komiteja so na seji v Ljubljani izbrali Uroša Mohoriča za vodjo slovenske olimpijske reprezentance avgusta v Parizu. Mohorič se je OKS pridružil 16. januarja lani, ko je zasedel mesto direktorja za področje športa. Pred tem je deloval v rokometu in na Rokometni zvezi Slovenije, bil je tudi direktor moških reprezentanc ter s tem tudi sodelavec strokovne službe slovenskega olimpijskega gibanja.

LJUBLJANA - Po Krki, ki je bila boljša od LTH Castingsa, so se v polfinale lige Nova KBM ekspresno uvrstili tudi košarkarji Cedevite Olimpije. Šentjur so odpravili v dveh tekmah.

PARIZ - Nogometaši Borussie Dortmund so prvi finalisti lige prvakov. Nemci so na povratni polfinalni tekmi v Parizu premagali Paris Saint-Germain z 1:0 (0:0). Tudi prvo tekmo so dobili Nemci z 1:0. Drugi polfinale med Realom iz Madrida in münchenskim Bayernom bo v sredo ob 21. uri. Na prvi tekmi v bavarski prestolnici je bilo 2:2.

ATENE - Košarkarji Panathinaikosa so drugi polfinalisti evrolige. Na odločilni peti tekmi četrtfinala so premagali Maccabi iz Tel Aviva z 81:72. Grki se bodo na zaključnem turnirju evrolige v Berlinu 24. maja pomerili z zmagovalcem dvoboja med Monacom in Fenerbahčejem, ki je izenačen na 2:2.

BEOGRAD/PODGORICA - Košarkarji Crvene zvezde so prvi finalisti lige Aba. Polfinalno serijo proti Megi so zaključili že na drugi tekmi, ki so jo dobili s 94:69. O drugem finalistu bo odločala tretja tekma v petek, 10. maja, v Beogradu. Budućnost je namreč dobila drugo tekmo proti Partizanu s 74:73.