Pregled - svet, 7. 5. (torek)

GAZA/NEW YORK - Izrael je zavrnil predlog premirja, na katerega je v ponedeljek pristal Hamas. Izraelska vojska je začela napade na vzhodni del mesta Rafa in prevzela nadzor nad mejnim prehodom z Egiptom, kar je po navedbah ZN onemogočilo dostop humanitarne pomoči v Gazo. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k takojšnjemu odprtju mejnih prehodov ter izraelsko vlado pozval, naj preneha z zaostrovanjem. Izraelski pogajalci so prispeli v Kairo na nadaljevanje pogajanj o premirju. Obrambni minister Joav Galant je zagrozil s krepitvijo vojaških operacij v Rafi, če pogajanja ne bodo privedla do izpustitve talcev.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je prisegel za peti mandat. Na slovesnost v Kremlju so bili povabljeni diplomatski predstavniki vseh tujih držav, večina članic EU pa se inavguracije ni udeležila. Služiti Rusiji je velika čast, odgovornost in dolžnost, je na slovesnosti v Kremlju izjavil Putin ter obljubil, da bo država sedanje težko obdobje preživela in iz njega izšla kot zmagovalka.

BRUSELJ - V veljavo je stopil akt o svobodi medijev, ki naj bi zaščitil novinarje v EU pred pritiski, državljanom pa zagotovil dostop do neodvisnih medijskih vsebin. Po prepričanju Bruslja, ki je zakonodajo pred dvema letoma predlagal tudi v luči finančnega izčrpavanja STA, bo akt zagotovil zaščito svobode medijev in uredniške neodvisnosti.

KIJEV - Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da je pridržala dva ukrajinska polkovnika, ki naj bi v sodelovanju z Moskvo načrtovala umor ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Sumi je bila ubita ena oseba, še štiri pa so bile ranjene, je sporočila ukrajinska policija. Ruska vojska je v zadnjih tednih okrepila napade na Sumi in sosednjo regijo Harkov.

MOSKVA - Rusija je ameriško nevladno organizacijo za spodbujanje demokracije Freedom House razglasila za nezaželeno, s čimer je prepovedala njeno delovanje v državi. Ena od glavnih dejavnosti organizacije Freedom House je spodbujanje uveljavljanja tako imenovane dominantne vloge ZDA v svetu, je v izjavi, v kateri je objavilo odločitev, zapisalo rusko generalno državno tožilstvo.

BRUSELJ - Države članice EU so dokončno potrdile vzpostavitev novega finančnega instrumenta, namenjenega podpori državam Zahodnega Balkana. Vreden je šest milijard evrov, od tega so štiri milijarde posojil in dve milijardi nepovratnih sredstev. Potrdile so tudi prva evropska pravila na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini.

BRUSELJ - Belgijsko tožilstvo je preiskalo pisarni evroposlanca iz vrst skrajno desne Alternative za Nemčijo AfD Maximiliana Kraha in njegovega nekdanjega asistenta, ki mu očitajo vohunjenje za Kitajsko. Evropski parlament je pred tem omogočil dostop do prostorov.

VARŠAVA - Poljski tožilci so sporočili, da so začeli preiskavo v zvezi z vohunjenjem, potem ko je poljski sodnik pobegnil v sosednjo Belorusijo, kjer naj bi zaprosil za azil, domnevno zaradi obtožb o vohunjenju, ki jih sam sicer zanika. Poljski premier Donald Tusk je sporočil, da je imel sodnik, ki je bil blizu nekdanji vladajoči stranki Zakon in pravičnost, dostop do zaupnih podatkov.

WASHINGTON - Antisemitizem močno narašča v ZDA in po svetu, je v kongresu na slovesnosti v spomin na holokavst dejal ameriški predsednik Joe Biden. V neposrednem televizijskem prenosu je govoril o moralni dolžnosti boja proti naraščanju antisemitizma. Ameriške univerze sicer pretresajo protesti proti vojni v Gazi, ki jih predvsem republikanski politiki vse bolj enačijo z antisemitizmom.

NEW YORK - Tožilstvo je na klop za priče v sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA poklicalo pornografsko igralko Stormy Daniels, s pravim imenom Stephanie Clifford, ki je uvodoma opisala srečanje z Donaldom Trumpom leta 2006, po katerem naj bi imela spolni odnos.

EDINBURGH - Škotski parlament je za novega premierja Škotske izvolil Johna Swinneyja. Novi vodja vladajoče Škotske nacionalne stranke je na položaju nasledil Humzo Yousafa, ki je tudi uradno odstopil s funkcije. Swinneyja je podprlo 64 poslancev, njegovega najbližjega tekmeca, vodjo konservativcev Douglasa Rossa, pa 31.

AMSTERDAM - Nizozemska policija je z množičnimi aretacijami prekinila propalestinski protest na univerzi v Amsterdamu. Policisti so pridržali 125 ljudi, proti protestnikom pa so uporabili tudi silo in odstranili barikade, ki so jih ti postavili po zgledu podobnih protestnih akcij proti vojni v Gazi na univerzah v ZDA in drugod v Evropi.

ISFAHAN - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je po pogovorih z vodjo iranske jedrske agencije Mohamedom Eslamijem opozoril na upočasnitve pri izvajanju dogovora, ki sta ga strani sklenili marca lani. Teheran je pozval h konkretnim in oprijemljivim ukrepom, s katerimi bo izvajanje nadzora mogoče. Iranska stran trdi, da so za zastoj v izvajanju dogovora o mednarodnem nadzoru krive zahodne sankcije proti Teheranu.

NEW YORK - Vojna v Gazi je bila v središču ponedeljkove podelitve Pulitzerjevih nagrad, saj so nekatere najbolj odmevne nagrade dobili novinarji in mediji za poročanje o spopadu med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Časnik New York Times je prejel nagrado za mednarodno novinarstvo za poročanje o vdoru Hamasa na jug Izraela 7. oktobra ter o izraelskem povračilnem napadu na Gazo. Za delo v zvezi z vojno v Gazi je nagrado v kategoriji novinarske fotografije prejela tiskovna agencija Reuters.

AHMADABAD - V Indiji so parlamentarne volitve vstopile v tretjo fazo, med katero bodo svoje glasove oddali volivci v 12 zveznih državah, kjer ima vladajoča hindujska nacionalistična stranka Bharatiya Janata (BJP) praviloma močno podporo. Med njimi je bil tudi premier Narendra Modi. Prvi dve fazi volitev, ki sta potekali 19. in 26. aprila, sta sicer zaznamovali nizka volilna udeležba in porast sovražnega govora proti muslimanski manjšini s strani BJP.