Golob sprejel poveljnika Natovega poveljstva v Neaplju

Ljubljana, 7. maja - Predsednik vlade Robert Golob je danes sprejel admirala Stuarta Munscha, poveljnika poveljstva zavezniških združenih sil v Neaplju. Med drugim sta razpravljala o razmerah na Zahodnem Balkanu in pomenu Natove misije Kfor za stabilnost Kosova in regije, so sporočili iz premierjevega kabineta.