Poveljnica Nacionalne garde Kolorada: Vedno pripravljeni, vedno tam

pogovarjal se je Antun Katalenić

Bled, 9. marca - Vedno pripravljeni, vedno tam. S temi besedami brigadirka Laura Clellan opisuje poslanstvo Nacionalne garde Kolorada, ki ji poveljuje. Ob robu slovesnosti ob 30-letnici sodelovanja Slovenske vojske in Nacionalne garde Kolorada, je za STA spregovorila o pomenu in vlogi ameriških gardistk in gardistov ter partnerstvu s Slovenijo.