Otu Pestnerju zlata piščal za življenjsko delo, Joker Out tretjič izvajalec leta

Novo mesto, 7. maja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru so nocoj podelili 10. strokovne glasbene nagrade zlata piščal. Zlata piščal za izvajalca leta je že tretjič pripadla skupini Joker Out, hip-hop izvajalka Masayah je odnesla zlati piščali za album leta in skladbo leta Zavedno, novinci leta so postali Masharik. Nagrado za življenjsko delo je prejel Oto Pestner.