Obramba v zadevi 57 obtoženih trgovanja z drogo zahteva dostop do vsega dokaznega gradiva

Ljubljana, 7. maja - Ljubljansko okrožno sodišče je danes v zadevi 57 obtoženih trgovanja z drogo sprejelo sklep, da se obrambi omogoči dostop do vsega dokaznega gradiva pred izvedbo dokazov, ki so potrebi za ponovno odločitev o predlogih za izločitev dokazov. Vsi naroki, ki so bili že razpisani v tej zadevi, pa se prekličejo.