Dnevnik: Sodišče mora v primeru 57 obtoženih trgovanja z drogo ponovno odločati o dokazih

Ljubljana, 24. aprila - Ljubljansko okrožno sodišče je julija lani odločilo, da so vsi dokazi, ki sta jih policija in tožilstvo zbrala proti verigi 57 obtoženih trgovanja z drogo, zakoniti. To odločitev je višje sodišče nedavno razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, poroča časnik Dnevnik. Do sojenja na glavni obravnavi bo tako preteklo še kar nekaj časa.