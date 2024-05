Slovenija ne bo več pod okrepljenim nadzorom glede boja proti pranju denarja in financiranju terorizma

Strasbourg, 7. maja - Slovenija je še dodatno izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, v najnovejšem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s problematiko pranja denarja in financiranja terorizma (Moneyval). Na podlagi doseženega napredka okrepljen nadzor nad državo ni več potreben, so sporočili iz Sveta Evrope.