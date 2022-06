Odbor Sveta Evrope: Slovenija nekoliko izboljšala ukrepe na področju problematike pranja denarja

Strasbourg, 10. junija - Slovenija je nekoliko izboljšala ukrepe za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Vendar pa so na področju kriminalizacije financiranja terorizma še vedno velike zakonodajne pomanjkljivosti, v danes objavljenem poročilu ugotavlja strokovni odbor Sveta Evrope, ki se ukvarja s to problematiko.