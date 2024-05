V EU dokončno potrdili vzpostavitev novega finančnega instrumenta za Zahodni Balkan

Bruselj, 7. maja - Države članice EU so danes dokončno potrdile vzpostavitev novega finančnega instrumenta, namenjenega podpori državam Zahodnega Balkana. Vreden je šest milijard evrov, od tega so štiri milijarde posojil in dve milijardi nepovratnih sredstev. Da bi prejele podporo, morajo zahodnobalkanske države pripraviti načrt reform in upoštevati določene pogoje.