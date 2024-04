V Bruslju dosegli dogovor o novem finančnem instrumentu za Zahodni Balkan

Bruselj, 4. aprila - Svet EU in Evropski parlament sta dosegla okviren dogovor o načrtu rasti za Zahodni Balkan, ki vključuje dodatno financiranje šestih držav regije na poti v EU, so danes sporočili iz Bruslja. V okviru novega finančnega instrumenta bo unija Albaniji, Severni Makedoniji, Srbiji, Črni gori, BiH in Kosovu namenila šest milijard evrov.