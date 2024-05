V Gibanju Svoboda ob vložitvi kandidatne liste pozvali k udeležbi na evropskih volitvah

Ljubljana, 7. maja - Kandidati Gibanja Svoboda so danes na čelu s predsednikom stranke Robertom Golobom in v spremstvu strankinih poslancev na Državno volilno komisijo (DVK) vložili listo kandidatov za evropske volitve. Volivce so pozvali, naj z oddajo glasu izrazijo svojo voljo o tem, v kakšni Evropi želijo živeti.