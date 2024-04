Fajon: Slovenija se je v 20 letih v EU izkazala kot glas razuma in miru

Ljubljana, 30. aprila - Slovenija se je v 20 letih članstva v EU izkazala kot glas razuma in zagovornica miru, tudi v najtežjih mednarodnih razmerah, je pred sredino obletnico članstva izpostavila zunanja ministrica Tanja Fajon. Ocenila je, da bi se morala Slovenija v prihodnje še tesneje povezovati, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).