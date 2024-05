Za Racmana, Kojca in Šurbka tožilstvo predlaga 10 let zapora in odvzem 22 milijonov evrov

Koper, 6. maja - Na koprskem sodišču je danes tožilka zatrdila, da je dokazni postopek potrdil obtožbe zlorabe prostitucije v novogoriškem klubu Marina. Predlagala je, da Sergeja Racmana obsodijo na 10,5, Jožeta Kojca in Dejana Šurbka na 10 in Vesno Ternovec na pet let zapora, povezanim gospodarskim družbam pa odvzamejo nezakonito pridobljenih 22,5 milijona evrov.