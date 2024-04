Zaključek sojenja v zadevi Marina odvisen od priznanja obstoja elektronskih sporočil

Koper, 2. aprila - Na sojenju zaradi domnevnega izkoriščanja prostitucije v novogoriškem klubu Marina so danes obravnavali nekaj sporočil iz elektronskih naprav, še več časa pa so namenili načinu pridobitve in hranjenja podatkov. Če obramba ne bo zahtevala preverjanja obstoja nekaterih sporočil, bo imelo 25. aprila zaključno besedo tožilstvo, 6. maja pa obramba.