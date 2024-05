Začela so se opravila za tri posvetovalne referendume

Ljubljana, 6. maja - Pred referendumi o prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ in konoplji, ki bodo 9. junija, so začeli teči roki za opravila. Ministrstvo za notranje zadeve je ob tem skladno z zakonom volilni in referendumski kampanji objavilo, da je v Sloveniji za junijske referendume 1.693.328 volilnih upravičencev.