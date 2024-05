V Auschwitzu se je na tisoče ljudi udeležilo pohoda živih

Varšava, 6. maja - Na tisoče mladih Judov iz različnih držav se je danes na območju nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz udeležilo pohoda živih v spomin na žrtve holokavsta. Skupaj s približno 50 preživelimi holokavsta so prehodili 3,2 kilometra dolgo pot od Auschwitza do Birkenaua, so sporočili organizatorji.