Zaradi prenove zaprt Trg Evrope v Novi Gorici

Nova Gorica, 22. aprila - V Novi Gorici so zaradi prenove Trga Evrope, ki bo eno od osrednjih prizorišč Evropske prestolnice kulture (EPK) prihodnje leto, za promet zaprli Kolodvorsko pot. Za motoriziran promet bodo uredili obvoze po Solkanu, za pešce pa bo še vedno možno prehajanje trga in dostop do železniške postaje, so sporočili iz EZTS.