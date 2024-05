Listo kandidatov za evropske volitve vložila tudi SD

Ljubljana, 6. maja - Listo kandidatov, na katere bodo stavili v boju za mesta v Evropskem parlamentu, so danes vložili v SD. Prepričani so, da se na volitve podajajo z verodostojno ekipo, ki lahko tudi v Evropi prinese spremembe. Za te je nujna močna socialna demokracija tudi na evropski ravni, garant zanjo pa je ekipa SD, so poudarili ob vložitvi liste.