V Panami za predsednika izvolili nekdanjega ministra Mulina

Panama, 6. maja - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Panami je zmagal nekdanji zunanji in pravosodni minister Jose Raul Mulino, sicer tesni zaveznik bivšega predsednika Ricarda Martinellija, ki je bil obsojen zaradi korupcije. Mulino bo mandat prevzel 1. julija in se bo moral spoprijeti s številnimi izzivi, med drugim z gospodarskimi težavami in korupcijo.