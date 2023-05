V priporu mejne policije ZDA umrla 8-letna deklica iz Paname

Washington, 19. maja - V priporu ameriške mejne policije je umrla 8-letna deklica iz Paname, ki so jo skupaj s član njene družine pridržali v Harlingenu v Teksasu v dolini Rio Grande, je v sredo sporočila carinska in mejna služba. Urad za notranje zadeve carinske in mejne službe je uvedel preiskavo.