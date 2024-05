Pregled - šport, 5. 5. (nedelja)

BIELLA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zmagovalec druge etape dirke po Italiji. Od San Francesca al Campa do svetišča Oropa je ppo 161 km slavil kljub predrti zračnici pred zadnjim klancem, potem ko je napadel 4,5 km pred vrhom ciljnega vzpona in posledično oblekel rožnato majico vodilnega.Za 25-letnika s Klanca pri Komendi je bila to že 15. etapna zmaga na tritedenskih pentljah, prva na Giru. S tem je postal tretji Slovenec po Primožu Rogliču in Mateju Mohoriču z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih pentljah. V karieri ima skupno ob svojem imenu zdaj že 71 zmag.

AGUEDA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je na peti dirki sezone svetovnega prvenstva v portugalski Aguedi v elitnem razredu MXGP zasedel tretje mesto. Potem ko je slavil v prvi vožnji, je v začetku druge padel in bil deseti. Drugi Slovenec v razredu MXGP Jan Pancar je dirko končal na skupnem 11. mestu. Vseeno s 36 dobljenimi točkami Slovenec prevzema vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, kjer ima zdaj 252 točk. Drugi je Prado, ki ima tokrat na Portugalskem za sabo dve zelo slabi vožnji, z 238 točkami, tretji pa Francoz Romain Febvre - 220.

ANTALYA - Slovenska odbojka je doživela še en velik uspeh. Slovenski reprezentant Jan Kozamernik je kot prvi Slovenec postal zmagovalec evropske lige prvakov, potem ko je njegov Trentino v finalu v turški Antalyi premagal poljsko ekipo Jastrzebski Wegiel. Zmaga Italijanov je bila prepričljiva, tekmo pred 8500 gledalci so dobili s 3:0. Kozamernik je v finalu dosegel osem točk, s petimi bloki je bil skupaj s srbskim soigralcem Markom Podraščaninom najboljši bloker tekme.

MIAMI - Britanec Lando Norris (McLaren) je zmagovalec šeste dirke letošnje sezone svetovnega prvenstva formule 1 za veliko nagrado Miamija. Za svojo prvo zmago v karieri v F1 je za 7,612 sekunde ugnal svetovnega prvaka in vodilnega v skupnem seštevku SP, Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull), tretji je bil Monačan Charles Leclerc v Ferrariju (+ 9,920).

LJUBLJANA - zadnjih dveh tekmah 24. kroga sta se Olimpija in Mura razšli brez golov, Kalcer Radomlje pa so z 1:0 premagale Rogaško. Olimpija je z remijem za drugo mesto, a ima pred derbijem z Mariborom pred njim le še točko prednosti.

RIMINI - Telovadke Italije so na evropskem prvenstvu v ženski športni gimnastiki v italijanskem Riminiju danes zmagale v ekipni konkurenci. Domačinke v postavi Angela Andreoli, Alice D'Amato, Asia D'Amato, Manila Esposito in Elisa Iorio so zbrale 164,162 točke. Druge so bile Britanke (162,162), bronaste pa Francozinje (158,796). Slovenija v ekipni konkurenci ni nastopala.

SALT LAKE CITY - Slovenska športna plezalka Katja Debevec je v polfinalu tekme za svetovni pokal v disciplini balvani v Salt Lake Cityju zasedla 13. mesto. S tem se ni uvrstila v finale najboljše šesterice. V polfinalu je nastopila še ena Slovenka Lucija Tarkuš in končala na 19. mestu.

DŽEDA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je v prvem krogu glavnega turnirja Saudi Smash v Džedi po preobratu s 3:2 (-9, -13, 6, 8, 9) premagal Francoza Cana Akkuzuja. Njegov tekmec v drugem krogu bo v ponedeljek mladi Avstralec Nicholas Lum.

PLIEZHAUSEN - Žan Rudolf je na atletskem mitingu v nemškem Pliezhausnu postavil nov slovenski rekord z zmago v teku na 1000 m. Tekel je 2:19,03 in skoraj za sekundo popravil prejšnji najboljši dosežek, 2:20,12, Jana Petrača iz leta 2019. Vid Botolin je v Pliezhausnu zmagal na 3000 m z 8:08,30.

FORT WILLIAM - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na prvi tekmi svetovnega pokala v spustu v škotskem Fort Williamu zasedla deseto mesto. Slavila je Avstrijka Valentina Höll pred Nemko Nino Hoffmann in Britanko Tahnee Seagrave.