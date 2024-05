Pregled - svet, 5. 5. (nedelja)

KAIRO/DOHA - Pogajanja za premirje v Gazi, v katerih poleg palestinskega gibanja Hamas sodelujejo posredniki iz Egipta, Katarja in ZDA, so se za zdaj končala. Delegacija Hamasa se je vrnila v Katar, kamor je odpotoval tudi vodja ameriške obveščevalne agencije Cia William Burns, ki naj bi obe strani pozval k nadaljevanju pogajanj. Ta bi se lahko po navedbah egiptovskih virov v Kairu nadaljevala že v torek.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil možnost, da bi se izraelska ofenziva v Gazi končala, izraelske sile pa umaknile iz oblegane palestinske enklave. To naj bi bila pogoja, ki ju je postavilo palestinsko gibanje Hamas za privolitev v dogovor o premirju v Gazi. Za zdaj nobena stran ni pripravljena popustiti. Politični vodja Hamasa Ismail Hanija je obtožil Netanjahuja, da sabotira prizadevanja za premirje.

JERUZALEM - Izraelska vlada je katarski mreži Al Jazeera prepovedala oddajanje na območju Izraela, ker naj bi ogrožala varnost države. Televizijski kanal Al Jazeere je nekaj ur zatem v Izraelu že prenehal delovati. Katarska mreža je v odzivu ukrep označila za zločinsko dejanje. V skladu z zakonom o medijih, ki je bil sprejet aprila, prepoved oddajanja velja za obdobje največ 45 dni, ki se lahko podaljša.

PARIZ - Kitajski predsednik Xi Jinping je prispel na šestdnevni uradni obisk v Evropi, v okviru katerega se bo do torka mudil v Franciji, nato pa do petka še v Srbiji in na Madžarskem. Tema ponedeljkovih pogovorov s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom v Parizu bodo po napovedih zlasti mednarodne krize, vojna v Ukrajini in izraelska ofenziva v Gazi, pa tudi gospodarsko sodelovanje, ki bo predvidoma v ospredju Xijevih obiskov v Beogradu in Budimpešti.

DRESDEN - Nemški policiji se je predal sedemnajstletnik, ki je priznal, da je v petek sodeloval v napadu na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Matthiasa Eckeja. Politika so napadli štirje neznanci, medtem ko je v Dresdnu lepil plakate za volilno kampanjo. Policija ostalih napadalcev še ni izsledila. Po navedbah prič je verjetno šlo za pripadnike skrajno desničarskih ekstremističnih skupin.

BERLIN - Evropski socialisti so se v luči prihajajočih evropskih volitev zavezali, da ne bodo sodelovali ali oblikovali koalicije s skrajno desnico. Na srečanju v Berlinu so v soboto sprejeli izjavo, v kateri so med drugim opredelili zavezo spoštovanju demokracije in pravne države v EU, ter opozorili na vzpon skrajne desnice v evropskem prostoru, ki po njihovem prepričanju ogroža blaginjo in pravice državljanov EU.

BEOGRAD/KIJEV/MOSKVA - Pravoslavni verniki po vsem svetu so obeležili veliko noč. V pravoslavnih cerkvah so sinoči potekala velikonočna bogoslužja. Srbski patriarh Porfirije je pozval k razumevanju med ljudmi, medtem ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ob prazniku pozval državljane, naj se združijo v molitvi drug za drugega in za vojake na fronti. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo zmagali v vojni proti Rusiji.

DONECK/HARKOV - V ruskem raketnem napadu v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine sta bili ubiti dve osebi, v napadu z dronom na mesto Harkov na severu države pa je bilo ranjenih najmanj šest ljudi, so sporočili lokalni uradniki. Ruska vojska pa je zatrdila, da je zavzela vas Očeretine na vzhodu Ukrajine, ki se nahaja nekaj deset kilometrov severno od prestolnice istoimenske regije Doneck, ki jo delno zaseda Rusija.

PERTH - Policisti v Zahodni Avstraliji so v soboto ustrelili 16-letnika, ki je na parkirišču v predmestju na obrobju Pertha zabodel moškega. Slednji je poškodovan in se zdravi v bolnišnici, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Najstnik, ki je izvršil napad, naj bi se radikaliziral prek spleta. Avstralski premier Anthony Albanese se je policiji zahvalil za ukrepanje in dejal, da "v Avstraliji ni prostora za nasilni ekstremizem".

PORTO ALEGRE - Poplave, ki so v minulih dneh prizadele jug Brazilije, so doslej zahtevale že najmanj 66 življenj, več kot 80.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Po podatkih civilne zaščite pogrešajo najmanj sto ljudi. Oblasti si v bitki s časom prizadevajo, da bi rešile ljudi, ki jih ogrožajo narasle vode in zemeljski plazovi.

PANAMA - V Panami volijo novega predsednika države. Za položaj se poteguje osem kandidatov, za favorita pa velja opozicijski politik Jose Raul Mulino, sicer tesni zaveznik bivšega predsednika Ricarda Martinellija, ki je bil obsojen zaradi korupcije. Približno tri milijone volilnih upravičencev voli tudi nov parlament in več sto lokalnih uradnikov.

LONDON - V starosti 79 let je umrl britanski igralec Bernard Hill, ki je med drugim upodobil kapitana Edwarda Smitha v filmski uspešnici Titanik, ki je leta 1997 prejel enajst oskarjev, in kralja Theodena v dveh filmih trilogije Gospodar prstanov režiserja Petra Jacksona, ki je skupno pobral kar 17 oskarjev. V Manchestru rojeni igralec je v svoji dolgoletni karieri nastopil v številnih televizijskih serijah in filmih.