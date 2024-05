Na razpravi v Mariboru o lažnih novicah kot grožnji evropski demokraciji

Maribor, 6. maja - Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor je v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in Evropsko komisijo v Sloveniji danes priredil javno razpravo, na kateri so spregovorili o lažnih novicah kot grožnji evropski demokraciji. Po besedah vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneje Jug Jerše so dejstva ključna za odločanje.