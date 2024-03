Ob vse bolj izpopolnjenih spletnih goljufijah toliko bolj pomembna previdnost in samozaščita

Ljubljana, 12. marca - Število goljufij v virtualnem svetu stalno narašča, tovrstne prevare pa so vse bolj izpopolnjene, lokalizirane in personalizirane, so opozorili pristojni na današnji novinarski konferenci pod okriljem Združenja bank Slovenije. Ob vse večji sofisticiranosti tovrstnih kaznivih dejanj sta še toliko bolj pomembna previdnost in samozaščitno ravnanje.