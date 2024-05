Pregled - šport, 4. 5. (sobota)

Ljubljana, 4. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 4. maja.

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva divizije I v Bolzanu izgubila z Madžarsko z 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). Slovenija si je že pred tem zagotovila vrnitev med elito za sezono 2025.

TORINO - Ekvadorski kolesar Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) je zmagovalec prve etape dirke po Italiji v okolici Torina (140 km). Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zasedel tretje mesto, potem ko je na zadnjem klancu opravil vse delo ob lovljenju preostalih ubežnikov. Drugi je bil sicer Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so doma na šesti tekmi končnice lige NBA s 114:101 premagali Los Angeles Clippers in se s 4:2 v zmagah uvrstili v drugi krog. V polfinalu zahodnega dela se bodo igralci slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki se je izkazal z 28 točami, 13 podajami in sedmimi skoki, pomerili z ekipo Oklahome City Thunder.

AGUEDA - Slovenski motokrosist Tim Gajser je dobil kvalifikacije pete dirke sezone svetovnega prvenstva. V Portugalski Aguedi je premagal vse tekmece in bo v nedeljo lovil prvo zmago v sezoni elitnega razreda MXGP.

LJUBLJANA - Azerbajdžanski velemojster Abdula Gadimbajli je zmagal na šahovskem festivalu v Ljubljani. Po devetih krogih je zbral 7,5 točke. Tekmovanje je štelo tudi za slovensko prvenstvo. Naslova sta osvojila najmlajši slovenski velemojster Jan Šubelj (Maribor Poligram), ki je bil sedmimi točkami skupno tretji, in Teja Vidic (Tajfun Ljubljana).

LJUBLJANA - Izidi 34. kroga Prve lige Telemach: Aluminij - Bravo Kostel 1:1, Koper - Domžale 3:1, Maribor - Celje 3:1.

MADRID - Poljakinja Iga Swiatek je osvojila teniški turnir serije WTA 1000 v Madridu z nagradnim skladom 7,7 milijona evrov. V razburljivem finalu je premagala Belorusinjo Arino Sabalenka s 7:5, 4:6, in 7:6 (7). Za dvaindvajsetletno Poljakinjo, sicer prvo igralko s svetovne računalniške lestvice, je to jubilejni 20. naslov na turneji, deveti serije WTA 1000. Letos je na največjih turnirjih za grand slami zmagala že v Dohi in Indian Wellsu.

MADRID - Nogometaši Real Madrida so 36. postali prvaki Španije. Naslov so si zagotovili štiri kroge pred koncem prvenstva. Real Madrid je v 34. krogu na domačem igrišču premagal Cadiz s 3:0, Barcelona pa je izgubila na gostovanju v Gironi (2:4).