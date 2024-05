Pregled - svet, 4. 5. (sobota)

GAZA/KAIRO/WASHINGTON - Izraelska vojska je sporočila, da je izvedla več napadov na cilje na jugu Gaze. Delegacija Hamasa je prispela v Kairo na pogajanja o prekinitvi ognja na območju Gaze in izpustitvi talcev. Hamas je v petek sporočil, da ostaja odločen doseči popolno končanje izraelske agresije. Izrael medtem še naprej napoveduje ofenzivo na Rafo. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v petek na političnem forumu v Arizoni opozoril, da Izrael še ni predstavil verodostojnega načrta za zaščito civilistov, brez tega načrta pa ni mogoče podpreti vojaške operacije v Rafi.

DRESDEN - Neznanci so v petek napadli nemškega evropskega poslanca iz vrst SPD Mathhiasa Eckeja, medtem ko je lepil plakate za volilno kampanjo. Po napadu so ga zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Policija napadalcev še ni izsledila. Po navedbah SPD so neznanci na Saškem napadli več njihovih članov, odgovornost so pripisali AfD in drugim skrajnim strankam. Napad sta med drugim ostro obsodila nemški kancler Olaf Scholz in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

HARKOV/MOSKVA - Ruske sile so znova napadle cilje na vzhodu Ukrajine. V drugem največjem mestu v državi, Harkov, je po ruskih napadih z raketami in brezpilotnimi letali, v katerih so bile poškodovane štiri osebe, izbruhnilo več požarov, so sporočile ukrajinske oblasti. V Moskvi pa so sporočili, da je ruska zračna obramba nad ukrajinskim polotokom Krim sestrelila štiri rakete dolgega dosega ATACSM, izdelane v ZDA, ki jih je Washington pred kratkim dobavil Ukrajini.

MOSKVA - Rusija je na seznam iskanih oseb uvrstila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Gre za seznam ruskega notranjega ministrstva, spletno bazo podatkov domnevnih kriminalcev, ki jih iščejo oblasti. Na seznamu je navedeno, da je ukrajinski voditelj iskan na podlagi kazenskega zakonika, drugih podrobnosti niso navedli.

LONDON - Londonski župan iz vrst britanskih laburistov Sadiq Khan je na volitvah osvojil tretji mandat, poroča britanski BBC. Khan je na podlagi rezultatov iz vseh 14 londonskih volilnih okrajev prejel 43,7 odstotka glasov volivcev, njegova tekmica iz vrst konservativcev Susan Hall pa 32,6 odstotka. Spričo slabega volilnega rezultata britanskih vladajočih konservativcev na četrtkovih lokalnih volitvah je vodja laburistov Keir Starmer danes izjavil, da konservativci pod vodstvom Rishija Sunaka ne smejo ostati na oblasti niti minuto dlje.

BRUSELJ - V okviru praznovanja dneva Evrope, s katerim Evropska unija 9. maja obeležuje začetek evropskega povezovanja pred več kot 70 leti, so evropske institucije odprle vrata obiskovalcem. V Bruslju ob tem izpostavljajo, da bo pred skorajšnjimi evropskimi volitvami to tudi priložnost za boljše poznavanje dela unije.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek podelil predsedniške medalje svobode 19 osebam, med katerimi so nekdanja predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi, igralka Michelle Yeoh in pokojni borec za državljanske pravice Medgar Evers, je sporočila Bela hiša. Biden je med drugim odlikoval nekdanjega ameriškega podpredsednika Ala Gora, nekdanjega podnebnega odposlanca in nekdanjega ameriškega državnega sekretarja Johna Kerryja ter nekdanjega newyorškega župana Michaela Bloomberga.

PORTO ALEGRE - V Braziliji je število žrtev poplav po zadnjih podatkih naraslo na 56. Zaradi posledic naravne nesreče, ki je prizadela večji del zvezne države Rio Grande do Sul, je moralo svoje domove zapustiti 24.000 ljudi, 8000 jih je nastanjenih v kriznih zavetiščih. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je poplave označil za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Brazilije, vzrok za nevihtno deževje pa je pripisal podnebnim spremembam.

PALU - Zemeljski plazovi, ki so se zaradi obilnih padavin sprožili na jugu indonezijskega otoka Sulavezi, so po podatkih indonezijskega urada za krizne razmere terjali najmanj 15 smrtnih žrtev. Plazovi so odnesli 42 hiš, poškodovali več cest in mostov ter več kot 100 stanovanjskih objektov. Po navedbah indonezijskega urada za krizne razmere morajo oblasti evakuirati vsaj 1300 družin.