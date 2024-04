Pri vožnji s kajakom na reki Savi poškodovan otrok

Bled, 30. aprila - Pri vožnji s kajakom na reki Savi se je poškodoval otrok, po neuradnih podatkih STA je njegovo življenje ogroženo. Blejski policisti so bili o dogodku obveščeni okoli 12. ure, kraj pa so zavarovali in opravljajo ogled. O dogodku so obvestili dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.