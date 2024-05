Projekcije IMF: Slovenija bo do 2029 po razvitosti glede na kupno moč prehitela Italijo

Washington, 4. maja - Slovenija bo do leta 2029 - glede na pričakovano razliko v stopnjah gospodarske rasti - po BDP na prebivalca po kupni moči prehitela Italijo in se precej približala Združenemu kraljestvu ter Franciji, kažejo najnovejše projekcije Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Že zdaj je medtem po tem kazalniku pred Grčijo, Portugalsko in Španijo.