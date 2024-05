Dnevnik o zamudah pri urejanju dolgotrajne oskrbe (4. 5.)

Ljubljana, 4. maja - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Pravice na papirju piše o težavah in zamudah pri urejanju področja dolgotrajne oskrbe. Novoustanovljeno ministrstvo za solidarno prihodnost po njenem mnenju vse bolj vzbuja vtis, da ni kos zelo zahtevnim nalogam, ki so mu bile zaupane, in sicer razvoju stanovanjske politike in dolgotrajne oskrbe.