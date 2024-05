Delo o obisku kitajskega predsednika v Evropi (4. 5.)

Ljubljana, 3. maja - Zorana Baković v komentarju Kitajski plan B piše o prihajajočem obisku kitajskega predsednika Xi Jinpinga v Evropi. Mnogi se sprašujejo, zakaj je prepričan, da lahko poveže Francijo, Srbijo in Madžarsko v krog in zariše kitajsko politiko do Evrope. Peking si želi poglobiti enakopravno partnerstvo z EU za kar ima dva plana B, Beograd in Budimpešto.